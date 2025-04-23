أعلنت الحكومة البريطانية تأجيل المحادثات المقررة في لندن، اليوم (الأربعاء)، بين وزراء خارجية عدد من الدول لبحث السلام في أوكرانيا. وأفادت الخارجية البريطانية في بيان لها، بأن «اجتماع محادثات السلام في أوكرانيا مع وزراء الخارجية تأجّل، إلا أن المحادثات على مستوى المسؤولين مازالت» قائمة، بحسب ما نقلت «فرانس برس».وذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية، أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا أجلوا اجتماعاً كان مقرراً اليوم بشأن أوكرانيا، بعد رفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التوجه إلى لندن. وبحسب القناة فإنه من المقرر عقد المحادثات بين مسؤولين رفيعين من الدول الخمس.ومن المتوقع أن يكون وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا موجوداً في لندن، ويرجح أن يلتقي بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي.وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو، لن يكون موجودا في المحادثات، بعدما أعلن في وقت سابق أنه سيحضر.وقال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لن يحضر هو الآخر الاجتماع، وإن من يمثل واشنطن في المحادثات هو كيث كيلوغ، المبعوث الخاص لأوكرانيا.وأبلغت مصادر موقع «أكسيوس» أن واشنطن تتوقع ردا على مقترح سلام يتضمن اعترافا غير رسمي بسيطرة روسيا على جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.وبموجب المقترح، سترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على روسيا منذ عام 2014، كما ستتم إعادة جزء صغير من المناطق التي تسيطر عليها روسيا في خاركيف إلى أوكرانيا.ويتضمن المقترح اعتبار محطة زابوريجيا للطاقة النووية أرضًا أوكرانية، لكن الولايات المتحدة ستديرها، مع تزويد كل من أوكرانيا وروسيا بالطاقة الكهربائية.وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن أمريكا ستطرح خلال اجتماع لندن مقترحا للمسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين بالاعتراف بسيادة روسيا على القرم، مقابل تجميد الحرب كجزء من اتفاق سلام.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد على رفضه لأي مقترح يؤدي للاعتراف بسيادة روسيا على القرم.ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن مصادر قولها: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض وقف الحرب على أوكرانيا على طول خط المواجهة الحالي.ويعد هذا المقترح هو أول إشارة رسمية يقدمها بوتين إلى أن روسيا قد تتراجع عن مطالبها لإنهاء الحرب.ووفق المصادر، فإن بوتين مستعد لتقديم هذا التنازل إذا ما وافقت واشنطن على مطالبه الرئيسية المتمثّلة في الاعتراف بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم، وعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.