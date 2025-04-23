اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه من المبكر الحكم على المحادثات النووية مع الولايات المتحدة. وقال عراقجي لدى وصوله إلى بكين، اليوم(الأربعاء)، إن الأمريكيين يتفاوضون وفق التفاعل البناء ويتجنبون المطالب غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ، معربا عن ثقته من إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا واصل الأمريكيون التفاوض بشكل واقعي وبناء، على حد تعبيره.وكان وزير الخارجية توجه إلى بكين، للبحث مع مسؤولين صينيين في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، إلى جانب العلاقات المشتركة، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية. وحسب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، فإن الجانبين سيناقشان البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية.وتأتي جولة عراقجي قبل استكمال المحادثات الإيرانية الأمريكية، (السبت) القادم في العاصمة العمانية مسقط.وأعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، تأجيل اجتماع فني غير مباشر على مستوى الخبراء بين طهران وواشنطن، كان مقررا اليوم إلى السبت، بناء على مقترح عُمان وموافقة الوفدين الإيراني والأمريكي.وكشف أن طهران تشاورت خلال الفترة الماضية مع كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن المحادثات مع أمريكا. وشدد على أن مطلب طهران الأساسي في أي مفاوضات هو رفع العقوبات، مؤكدا ضرورة ضمان ذلك. واعتبر أن كل العقوبات التي فرضت على البلاد كانت غير مبررة وغير قانونية، متهما إسرائيل بالسعي إلى تقويض المباحثات النووية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وصف جولة المحادثات الثانية مع طهران التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما، ووصفها بالجيدة للغاية. فيما قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشيكان، إن بلاده منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن شريطة الحفاظ على المصالح الوطنية لطهران.واعتبر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن مجرد وجود حوار بين إيران والولايات المتحدة يعطي المصداقية للمقاربة الأوروبية المعتمَدة منذ وقت طويل جداً، والتي تقوم على أساس حل أزمة الملف النووي لطهران عبر الحوار.