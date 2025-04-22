أعلن البيت الأبيض اليوم (الثلاثاء) موعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، موضحاً على لسان المتحدثة باسمه كارولين ليفيت أن ترمب سيزور السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 13-16 مايو القادم.

وقالت ليفيت للصحفيين إن ترمب يتطلع إلى تعزيز العلاقات في جولة الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي أنه يعتزم زيارة السعودية، ولقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترمب إنه سيعمل مع ولي العهد من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.

وكان مسؤول في «البيت الأبيض» قد قال في مارس الماضي إن المحادثات المتوقع عقدها في الرياض ستتركز على مناقشة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، فضلاً عن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

يُذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه ترمب بقائد أجنبي كان مع ولي العهد السعودي، وهو الأمر الذي وصفته أوساط أمريكية بأنه «رسالة قوية لشريك وصديق أساسي منذ 80 عاماً».

وبحث الاتصال سبل التعاون بين السعودية وأمريكا لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

يُذكر أن العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مبنية على أسس راسخة من الشراكة الاحترام والتعاون المتبادل، وتحظى بمكانة خاصة لدى الجانبين.