كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء) عن أسباب اندلاع حريق في مستودع للذخائر في منطقة فلاديمير (شمال شرق البلاد)، مرجعة ذلك إلى عدم التزام معايير السلامة.وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السبب وراء الحريق هو مخالفة قواعد السلامة خلال العمل بمواد متفجّرة، مبينة أن عناصر إطفاء تابعين للجيش ووزارة الطوارئ أُرسلوا إلى المكان، دون أن تحدّد الموقع الدقيق للحريق، موضحة أن المعلومات الأولية، تؤكد عدم وجود إصابات.وأكدت الوزارة تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث، وتقديم المسؤولين المذنبين إلى العدالة، فيما قالت النيابة العامة في منطقة فلاديمير إنّ انفجاراً وقع بالقرب من بلدة بارسوفو الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال شرق موسكو.وأشارت إلى أن حاكم المنطقة أعلن حالة الطوارئ في مقاطعة كيرجاتش حيث تقع بارسوفو. بدوره، قال الحاكم ألكسندر أفديف إنه تجرى عمليات إجلاء في المناطق التي من المحتمل أن تكون قد تأثرت بانفجار الذخائر.وتشهد مستودعات الذخائر حرائق وانفجارات بشكل متكرر في أنحاء مختلفة من روسيا، خصوصاً جراء عدم الالتزام بقواعد السلامة، أو بسبب الحالة المتداعية لمخزونات الأسلحة ومواقع التخزين.