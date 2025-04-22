أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) أن حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرى بشكل جيد للغاية، وأنهما على الجانب نفسه في كل مسألة، موضحاً أنه تحدث مع نتنياهو في مواضيع عدة منها التجارة وإيران وغير ذلك.ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن ترمب تحدث مع نتنياهو لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة واتفاقية تبادل الأسرى والمحادثات النووية مع إيران، موضحاً أن سبب أهمية الاتصال يرجع إلى أنه يأتي في ظل جمود في مفاوضات غزة، بعد محاولة أخرى فاشلة الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة ومصر لطرح مقترح مرحلي ترضى به حركة «حماس» وإسرائيل.وأشار الموقع الإخباري الأمريكي إلى أن إدارة ترمب تريد القيام بمحاولة جديدة هذا الأسبوع لإحراز اختراق، مبيناً أن نتنياهو يتردد في الموافقة على أي شيء يتجاوز اتفاقاً مؤقتاً لا ينهي الحرب.وذكر الموقع أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني سيجتمع اليوم في واشنطن مع وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف لمناقشة المسألة، فيما تسعى قطر ومصر إلى بلورة اتفاق رزمة شامل لوقف النار لسنوات.وأفاد «أكسيوس» أن إسرائيل تشعر بقلق شديد بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية بشأن برنامج إيران النووي، وأن تل أبيب تضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف صارم تجاه طهران.ومن المتوقع أن تُجرى مفاوضات ثالثة بين إيران وأمريكا الأسبوع القادم في مسقط بعد جولة روما، وأعلنت الخارجية الإيرانية تأجيل محادثات اللجنة الفنية على مستوى الخبراء الذي كان مقرراً غداً إلى يوم (السبت) وستأتي متزامنة مع المفاوضات التي سيحضرها رئيسا الوفد الإيراني والأمريكي.