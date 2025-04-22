أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة على مستوى الخبراء ستعقد السبت بدلاً من غدٍ (الأربعاء) كما كان مقرراً من قبل، مضيفة: إن المفاوضات المرتقبة ستعقد بالتزامن مع الجولة الثالثة بحضور رئيسي وفدي إيران وأمريكا في مسقط.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله: إن تأجيل الاجتماع الفني بين خبراء من إيران والولايات المتحدة والذي كان مقرراً غداً (الأربعاء) في سلطنة عمان إلى السبت القادم جاء باقتراح من مسقط.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي قد قال في قت سابق اليوم إنه لا توجد نية لدى بلاده على الإطلاق لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وبحسب وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية للأنباء، فإن عراقجي أوضح بأن بلاده مستعدة للتعامل مع أمريكا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة الإيطالية روما بشأن برنامج إيران النووي، مع الاتفاق على عقد جولة ثالثة السبت القادم في مسقط التي استضافت أولى جولات محادثات إيران وواشنطن.

وجددت إيران، اليوم (الثلاثاء)، تأكيد ضرورة الرفع الفعلي للعقوبات الغربية باعتبارها مطلباً رئيسياً في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. واعتبرت على لسان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن نقل اليورانيوم المخصب خارج البلاد يعد من «الخطوط الحمراء».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مهاجراني قولها: من الممكن التوصل إلى «اتفاق جيد» مع الولايات المتحدة في فترة قصيرة وعلى أساس المصالح الوطنية.

ونسبت لها وكالة «تسنيم» القول إن الحكومة لا ترحب بمفاوضات استنزافية طويلة الأمد، مضيفة: أحرزنا تقدماً جيداً حتى الآن، ونسعى إلى اتفاق جيد في وقت قصير يحفظ المصالح الوطنية ويعود بالنفع على الشعب الإيراني.