بعد أيام من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف هذا الأسبوع، حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم (الثلاثاء)، من التسرع في المحادثات لوقف الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للتلفزيون الرسمي: هذا الموضوع معقد جداً ويرتبط بتسوية، لذا فمن غير المجدي تحديد أطر زمنية صارمة والسعي للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق، في فترة زمنية قصيرة، موضحاً أن روسيا مستعدة لدراسة اقتراح الرئيس الأوكراني لوقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية المدنية في كلا البلدين.ويتعرض الرئيسيان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لضغوط من واشنطن التي هددت بالانسحاب من جهود السلام ما لم يتم إحراز تقدم.وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن واشنطن قد تنسحب من محادثات السلام في أوكرانيا كلياً إذا لم يحرز الجانبان مزيداً من التقدم خلال أيام، فيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله بتوصل الجانبين إلى اتفاق هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكيى اليوم، سنكون مستعدين لإجراء محادثات مع روسيا بمجرد سريان وقف النار، مضيفاً: كان هناك قصف وغارات روسية. نحن جميعاً نؤمن بأن الهدنة هي الخطوات اللازمة نحو الصمت، والسلام، ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار حقيقي، وإلى سلام دائم وقوي.ولفت إلى أن وفده إلى لندن لديه تفويض للتوصل إلى وقف نار كلي أو جزئي، مؤكداً رفضه أي مقترح يؤدي إلى الاعتراف بسيادة روسيا على القرم، ومستعد للقاء ترمب خلال زيارتي للفاتيكان.ويعقد مبعوثون أمريكيون اجتماعاً غداً (الأربعاء) في لندن مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ومن المرجح أن يمثل الولايات المتحدة في المفاوضات وزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي الخاص ستيفن ويتكوف والمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ، وسيشارك في المشاورات ممثلون عن أوكرانيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، على مستوى وزراء الخارجية ومستشاري الأمن القومي.