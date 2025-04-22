جددت إيران، اليوم (الثلاثاء)، تأكيد ضرورة الرفع الفعلي للعقوبات الغربية باعتبارها مطلباً رئيسياً في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. واعتبرت على لسان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن نقل اليورانيوم المخصب خارج البلاد يعد من «الخطوط الحمراء».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مهاجراني قولها: من الممكن التوصل إلى «اتفاق جيد» مع الولايات المتحدة في فترة قصيرة وعلى أساس المصالح الوطنية.

ونسبت لها وكالة «تسنيم» القول إن الحكومة لا ترحب بمفاوضات استنزافية طويلة الأمد، مضيفة: أحرزنا تقدماً جيداً حتى الآن، ونسعى إلى اتفاق جيد في وقت قصير يحفظ المصالح الوطنية ويعود بالنفع على الشعب الإيراني.

ورداً على سؤال بشأن مقترحات لنقل اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، قالت مهاجراني: يمكن مناقشة بعض القضايا الأخرى، لكن هذه القضية هي إحدى القضايا التي تعتبر من الخطوط الحمراء للجمهورية الإيرانية.

وحول دور روسيا في المفاوضات غير المباشرة، قالت: «دور روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن مهم جداً.. سيكون للتعاون النووي الوثيق بين إيران وروسيا تأثير كبير على المفاوضات».

من جهتها، أعلنت الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن وزير خارجية إيران عباس عراقجي سيزور الصين، غداً الأربعاء، بدعوة من بكين.

وقال المتحدث باسم الوزارة قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي دوري، إن الجانبين الصيني والإيراني سيناقشان العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأضاف أن الزيارة ستكون لها أهمية كبيرة في توطيد الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين. وأفاد بأن الجانبين سيناقشان أيضاً البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية.