اتهم الجيش السوداني، اليوم (الثلاثاء) قوات الدعم السريع بقتل 47 مدنياً وإصابة العشرات بقصف مدفعي على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد، مؤكداً أن بين القتلى نساء وأطفال.وقالت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بالفاشر: قوات الدعم السريع مستمرة في استهداف المدنيين بشكل ممنهج، موضحة أن أكثر من 250 قذيفة مدفعية قصفت بها أحياء الفاشر أمس (الاثنين).ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن قائد الفرقة قوله إن القصف المدفعي المكثف أسفر عن مقتل 47 مدنياً، بينهم 10 نساء منهن 4 نساء تم حرقهن داخل منازلهن، بالإضافة إلى 4 نساء قتلن في محور آخر، كما قتلت امرأتان أثناء التنقل، مضيفاً: هناك عشرات من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية بعد إصابتهم بجروح مختلفة.وأشار إلى أن قوات الجيش دمرت منصة لإطلاق المدافع للدعم السريع شمال مدينة الفاشر، ويأتي هذا القصف كرد فعل على الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المليشيا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الهزائم المتتالية على يد القوات المسلحة.وكانت قوات الدعم السريع قد هاجمت في الأيام الماضية مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور وأعلنت سيطرتها عليه، بعد اشتباكات مع الجيش والقوات المساندة له، ما أدى لمقتل 400 شخص ونزوح عشرات الآلاف.وتشهد الفاشر منذ 10 مايو 2024، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.من جهة أخرى، أعلن الجيش اليوم تدمير منصة مدافع تابعة للمليشيا في الفاشر، مبيناً أن مدفعين من عيار 120ملم، بجانب مدفعين من عيار 82 ملم، والتي كانت تستهدف المدنيين داخل أحياء المدينة تم تدميرهم.وأشار إلى أن العملية الناجحة أدت إلى مقتل جميع عناصر طاقم المنصة وعدد من العناصر المرافق، مبينة أن الفرقة 16 تمكنت من مداهمة أوكار قوات الدعم السريع، وبعد تبادل للنيران الكثيفة أسفرت عن مقتل 20 عنصراً وإصابة 14 آخرين، بينما فر الباقون هرباً إلى خارج المدينة، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة يفوق عددها 100قطعة مختلفة.