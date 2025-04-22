أعلن وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اليوم (الثلاثاء)، عزم وزارة الداخلية الكشف قريباً عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تقف سداً أمام محاولات زعزعة استقرار الأردن.

وقال المومني: وزارة الداخلية ستعلن قريباً حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة ضبطها أخيراً، مضيفاً: الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات.

ونقل المتحدث باسم الحكومة عن رئيس الوزراء قوله إن «الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء»، لافتاً إلى أن «الوحدة الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل».

وكانت دائرة المخابرات العامة الأردنية أعلنت منتصف الأسبوع الماضي مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وذلك بعد إلقاء القبض على 16 إرهابياً ضالعاً في تلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وعرضت الدائرة الأدلة واعترافات المتهمين ومواقع تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، إضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج. وأشارت الدائرة إلى أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.