سقط أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في نظام بشار الأسد، العميد سليمان التيناوي، في قبضة السلطات السورية اليوم (الثلاثاء)، وبحسب وزارة الداخلية السورية فإن التيناوي ارتكب جرائم حرب وكان مسؤولاً عن التنسيق مع حزب الله.

وقالت مديرية أمن اللاذقية: التيناوي كان أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية وتورط في جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في يوليو 2016، مضيفاً: لقد شغل منصب مسؤول التنسيق بين قيادات في حزب الله اللبناني وعدد من المجموعات في سورية، وساهم في تقديم الدعم لها.وأشارت إلى أن التيناوي أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه، وجاء القبض على التيناوي بالتزامن مع ضبطت السلطات الأمنية السورية أسلحة وذخائر كانت مخبأة بمنطقة ترابية في محافظة درعا جنوب البلاد.وقالت وزارة الداخلية: مديرية أمن درعا ضبطت كميات من الأسلحة وذخائر الهاون، كانت مخبأة في منطقة ترابية قرب مدينة بصرى الشام.ولفتت إلى أن الأسلحة والذخائر المضبوطة تمت مصادرتها ونقلها إلى المواقع المخصصة وفق الإجراءات المتبعة.وتواصل الأجهزة الأمنية السورية جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وملاحقة فلول الأسد عبر حملات أمنية مستمرة في مختلف المحافظات والتي أثمرت عن مصادرة كمية من الأسلحة وحصرها بيد الدولة.وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قد قالت إنها تعمل على جمع وتحديث بيانات الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في ظل إدراكها لأهمية تفعيل دورهم في مرحلة بناء سورية الجديدة.وقالت الخارجية السورية: إنه أيماناً منا بالدور الوطني الكبير الذي قمتم به بانشقاقكم عن النظام السابق ووقوفكم إلى جانب شعبكم وقضيته العادلة، وانطلاقاً من حرصنا على حفظ هذا التاريخ المشرف وتوثيقه، وإدراكاً منا لأهمية تفعيل دوركم في مرحلة بناء سورية الجديدة، نعمل حالياً على جمع وتحديث بيانات الزملاء الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد.