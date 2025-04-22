يعقد مبعوثون أمريكيون، غداً الأربعاء، اجتماعاً في لندن مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويمثل الولايات المتحدة في المفاوضات وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي الخاص ستيفن ويتكوف والمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ، فيما يشارك في المشاورات ممثلون عن أوكرانيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، على مستوى وزراء الخارجية ومستشاري الأمن القومي.وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن أمس الإثنين، أنه من المقرر أن يلتقي مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا في لندن، الأربعاء، لإجراء جولة أخرى من المحادثات بشأن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.وكتب زيلينسكي في تغريدة على موقع «إكس»: نحن مستعدون للمضي قدماً بشكل بناء قدر الإمكان، تماماً كما فعلنا من قبل، لتحقيق وقف إطلاق نار غير مشروط، يعقبه إقامة سلام حقيقي ودائم. وأعلن أنه تحدث إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.يذكر أن العاصمة الفرنسية باريس استضافت الأسبوع الماضي جولة مباحثات بهذا الشأن، وشهدت لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف مع سياسيين أوروبيين، بمن فيهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، واستأنفت المحادثات الثنائية مع روسيا وسط مخاوف أوروبية من أن تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات كبيرة لوقف القتال.وتقود فرنسا وبريطانيا ما يسمى بـ«تحالف الراغبين» الذي يهدف إلى تأمين وقف محتمل لإطلاق النار وتعزيز وضع أوكرانيا.