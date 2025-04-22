فجرت صحيفة نيويورك تايمز مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها مشاركة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث تفاصيل خطة الهجوم على اليمن في مارس الماضي بمحادثة جماعية بينها أفراد من عائلته ومحاميه الشخصي، ما أثار مزيدا من التساؤلات عن استخدامه لتطبيق مراسلة غير سري لتبادل تفاصيل أمنية بالغة الحساسية.

وأكدت الصحيفة أن المجموعة ضمت زوجة هيغسيث، جينيفر، منتجة فوكس نيوز السابقة، وشقيقه فيل هيغسيث، الذي تم تعيينه في البنتاغون مسؤول اتصال بوزارة الأمن الداخلي ومستشارا أول، وكلاهما كانا يسافران مع وزير الدفاع ويحضران اجتماعات رفيعة المستوى.

وقالت الصحيفة، نقلا عن 4 مصادر مطلعة على المحادثة الجماعية، إن المحادثة الثانية تضمنت تفاصيل الجدول الزمني للغارات الجوية. وأكد شخص مطلع على محتويات الرسائل ومن تلقوها، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الحساسة، لوكالة أسوشيتد برس، وجود الدردشة الثانية.

وتفيد أنباء بأن هيغسيث شارك نفس تفاصيل الهجوم على جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية التي كشفتها مجلة «ذي أتلانتيك» الشهر الماضي بعد ضم رئيس تحريرها جيفري غولدبرغ عن طريق الخطأ في محادثة منفصلة عبر تطبيق سيغنال، في واقعة شملت جميع كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترمب وسببت حرجا بالغا.