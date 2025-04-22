أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت سيارة في بعورتا قرب الدامور بقضاء الشوف في لبنان، أسفرت عن مقتل القيادي في الجماعة الإسلامية حسين عزات عطوي. وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن عطوي من بلدة حاصبيا مرجعيون - الهبارية، من مواليد 1968، وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية وينتمي للجماعة الإسلامية. وسبق أن نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في يناير2024 على طريق بلدة كوكبا في الجنوب.وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قضى في ضربة بجنوب لبنان «على حسين علي نصر»، مضيفا أنه كان نائب قائد وحدة عملَ على «تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان لإعمار قدرات حزب الله العسكرية».وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال أنه قضى على مسؤول الهندسة في حزب الله لمنطقة العديسة في ضربة على منطقة حولا في جنوب لبنان، وإنه هاجم في منطقة النبطية جنوب لبنان منصات صاروخية عدة وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من حزب الله.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات جوية على مناطق جبلية في جنوب لبنان، منها جبل الرفيع ومرتفعات إقليم التفّاح، وجبل صافي قرب جزين.وكان الجيش اللبناني، أعلن الأحد مقتل ثلاثة عسكريين «نتيجة انفجار ذخائر أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع-النبطية». وأكد في بيان له توقيف أشخاص كانوا يعدّون «لعملية جديدة لإطلاق صواريخ» نحو إسرائيل.وأضاف أن قواته دهمت شقة في منطقة صيدا-الزهراني وضبطت عددا من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت أشخاصا عدّة متورطين في العملية، وأعلن توقيف ضالعين في عمليتي إطلاق صواريخ في مارس الماضي.وفي حين لم يحدد الجيش اللبناني انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني بتوقيف ثلاثة أشخاص ينتمون إلى حركة حماس التي سبق لها أن أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من لبنان خلال الحرب مع إسرائيل.