أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) ثقته بوزير دفاعه بيت هيغسيث، مطالباً الصحفيين بسؤال الحوثيين عن أداء وزارة الدفاع تحت قيادته.

ووجه صحفيون سؤالاً إلى ترمب عما إذا كان لا يزال يثق في هيغسيث، وسط التقارير الإعلامية التي تتحدث عن نشر معلومات حساسة عن غارات على اليمن عبر مجموعة دردشة أخرى بتطبيق «سيغنال».

وقال ترمب: «وسائل الإعلام يجب أن تطرح هذا السؤال على الحوثيين الذين يواجهون وابلاً من الضربات الجوية الأمريكية»، مضيفاً: «اسألوا الحوثيين عن وضعهم الحالي، اسألوهم عن مدى اختلالهم الوظيفي، في وزارة الدفاع لا يوجد أي خلل».

وشدد ترمب بالقول: «إنها مجرد أخبار كاذبة، إنهم يختلقون قصصاً فحسب، أعتقد أن الأمر يتعلق بموظفين ساخطين، كما تعلمون وُضع في منصبه للتخلص من الكثير من الأشخاص السيئين، وهذا ما يفعله، لذا لا يكون لديك أصدقاء دائماً عندما تفعل ذلك»، مخاطباً أحد المراسلين بالقول:

«لماذا تسأل سؤالاً كهذا؟ الروح المعنوية في القوات المسلحة عالية».

وردّ ترمب على سؤال عمّا إذا كان مرتاحاً لاستخدام هيغسيث لـ«سيغنال»، بقوله: «هل تُعيدون طرح «سيغنال» مجدداً، هذا الأمر قديم، حاولوا إيجاد شيء جديد».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد قالت إن المعلومات التي نشرها هيغسيث عبر تطبيق «سيغنال» تضمنت جداول الغارات التي تستهدف جماعة الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى مجموعة الدردشة التي نشر بها وزير الدفاع وضمّت زوجته ونحو 12 شخصاً من أصدقائه وزملائه، ما أثار المزيد من التساؤلات بشأن استخدامه تطبيق مراسلة غير سري لتبادل تفاصيل أمنية بالغة الحساسية.

وكان كبير المتحدثين باسم «البنتاغون» شون بارنيل قد نفى إفشاء أي معلومات سرية في محادثات «سيغنال» مهما كانت الطرق التي يحاولون بها صياغة القصة.