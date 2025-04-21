علمت «عكاظ» أن رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن أنور إبراهيم استقال من رئاسة المعهد ومن رئاسة مجلس الأمناء. جاء ذلك في رسالة موقعة باسمه بعثها إلى مجلس الأمناء وأعلن عنها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشير تخلي إبراهيم عن رئاسة المعهد بعد توليها 10 أعوام، إلى أن المعهد يمر بصراعات طاحنة واتهامات متبادلة، كون خمسة من مجلس أمنائه ينتمون إلى عائلة واحدة، محسوبة على جناح الإخوان المسلمين.

وأثارت استقالة إبراهيم لدى المهتمين كثيراً من علامات الاستفهام، وزادت الشكوك حول وضعية المعهد، الذي يبدو أنه تفاقمت الخلافات داخله وتصاعدت موجة من الانتقادات العاصفة حول تسييره ويتهمه البعض بالانحراف عن مساره.

وشهد المعهد الذي أسسه الفلسطيني إسماعيل الفاروقي، عام 1981م، صراع أجنحة تمثلت في صراع جناحه المحسوب على الإسلاميين، ولاسيما على حركة الإخوان المسلمين، مع بقية الأجنحة، وتخلى إثر أحداث 11 سبتمبر 2001 عن شعار إسلامية المعرفة، واعتبر نجاحاً لجناحه الليبرالي الذي كان يقوده أنور إبراهيم وآخرون.