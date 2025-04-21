كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيحمل رسائل من حركة حماس إلى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ونقلت «العربية/الحدث»، اليوم (الإثنين)، عن المصادر قولها إن الحركة حملت الدوحة رسائل تتعلق باليوم التالي لوقف الحرب في غزة، مؤكدة استعدادها للتنحي عن حكم القطاع المدمر.

وحسب المصادر ذاتها، أعربت حماس عن استعدادها لهدنة طويلة مع إسرائيل وتسليم كل الأسرى ضمن اتفاق ينهي الحرب بشكل نهائي.

وأفصحت المصادر أن رئيس الوزراء القطري يسعى لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكان وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي عبر أمس (الأحد) عن إحباطه من مسار محادثات الهدنة، منتقداً «بطء العملية التفاوضية».

وعلى الصعيد الميداني، يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وسط منع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الشاحنات وقوافل المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان.

واستأنفت قوات الاحتلال يوم 18 من شهر مارس الماضي الحرب على غزة، وأعادت التوغل برياً في العديد من المناطق خصوصا في الشمال والجنوب، وأنشأت مناطق عازلة، معلنة أنها لن تغادرها.

وهدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمزيد من التصعيد العسكري في حال لم توافق حماس على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار الذي ينص على هدنة مؤقتة تمتد 45 يوماً مقابل إطلاق عدد من الأسرى. لكن حماس رفضت المقترح مطالبة بوقف كلي للحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين، حيت لا تزال تحتفظ بـ59 أسيراً إسرائيلياً منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من نصفهم قتلى، وفق تقديرات جيش الاحتلال.