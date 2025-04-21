أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الإثنين)، استئناف القتال في أوكرانيا، مؤكداً إن روسيا لديها موقف إيجابي تجاه أي مبادرات سلام وتتوقع أن يكون لدى كييف الموقف نفسه.

وقال بوتين في تصريحات: كييف اعتبرت اقتراح وقف إطلاق النار بمثابة لعبة، موضحاً إن روسيا لاحظت انخفاضاً في النشاط القتالي في كييف خلال وقف إطلاق النار، لكن كان هناك أكثر من 5,000 هجوم.

وشدد وبوتين على ضرورة ترتيب الاقتراح الذي يقضي بعدم ضرب الأهداف المدنية، مشيراً إلى إن روسيا ستدرس مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوقف الهجمات على البنى التحتية المدنية.

وأضاف بوتين: الضربات على الأهداف المدنية يتم تنفيذها إذا استخدمها الجيش في كييف، كما في سومي وأوديسا، مبيناً أن الهجوم على مركز المؤتمرات في سومي جاء بسبب وجود جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين ارتكبوا جرائم، بحد زعمه.

واستأنفت روسيا هجماتها في أوكرانيا اليوم مع انتهاء الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة 30 ساعة، وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن قواتها استأنفت القتال بعدما التزمت بالهدنة بشكل صارم وبقيت في مواقعها. واتهمت الوزارة أوكرانيا بانتهاك الهدنة.

بالمقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 96 طائرة مسيّرة و3 صواريخ في هجمات استهدفت أوكرانيا خلال الليل، مما تسبب في أضرار بمناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وتشيركاسي، مضيفة: إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 42 طائرة مسيرة واستخدمت وسائل التشويش لتغيير مسار 47 طائرة أخرى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن القوات الأوكرانية تلقت تعليمات بالاستمرار في الرد بالمثل على تحركات الجيش الروسي، موضحاً إن أي تحركات أوكرانية ستظل قائمة على الرد بالمثل.

وأضاف زيلينسكي: وقف إطلاق النار سيقابله وقف لإطلاق نار، والضربات الروسية سنرد عليها بضربات دفاعية، الأفعال دائماً أبلغ من الأقوال. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعرب عن أمله في توصّل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق سلام هذا الأسبوع، متعهدا بتعاملات تجارية مزدهرة مع الولايات المتحدة للطرفين المتحاربين إذا وقعا الاتفاق.