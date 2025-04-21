نوه سفير إيران في السعودية علي رضا عنايتي، بزيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز لطهران قبل أيام، مؤكداً أنها «نقطة تحول مهمة».

وقال عنايتي في مقابلة مع «العربية»، اليوم (الإثنين): دخلنا في حقبة جديدة من العلاقات بزيارة وزير الدفاع السعودي، مضيفاً: أن بلاده أنجزت خطوات ملموسة خلال السنتين الماضيتين.

وأكد أن المستقبل واعد، مشدداً على سعادة إيران باستعادة العلاقات مع السعودية. وقال السفير الإيراني في السعودية: «سعيدون ونجني الثمار».

وكان وزير الدفاع قام بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، الخميس الماضي، مع وفد مرافق، والتقى المرشد الإيراني علي خامنئي، وسلّمه رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واستعرض الأمير خالد بن سلمان والمرشد الإيراني العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الأمير خالد، خلال الزيارة، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في القصر الرئاسي بطهران، وتطرقا خلال اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، كما التقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بطهران، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص المستقبلية للتعاون في المجالين العسكري والدفاعي، وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.