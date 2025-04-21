فيما وصفت المعارضة رئيس الحكومة بالفوضوي والفاشل وأعلنت دعمها لإفادة بار، اعتبر مكتب نتنياهو إفادة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، اليوم (الإثنين)، أمام المحكمة العليا «كاذبة»، موضحاً إنه سيتم دحض هذه الإفادة بشكل مفصل في القريب العاجل.

وكان بار قد كشف في إفادته سلسلة من الدلائل الخطيرة، التي تطال رئيس الحكومة مباشرة، وتتعلق بمحاولات التأثير على عمل الجهاز الأمني، وتسييس قراراته في سياق الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، وفي ملفات حساسة كالمفاوضات مع حركة حماس، مبيناً أنه طُلب منه تسليم معلومات عن متظاهرين ضد الحكومة والعمل ضدهم، وأن هناك من حاول فرض صياغة تمنع رئيس الحكومة من الشهادة في محاكمته الجارية، على أن تصدر باسمه رئيساً للشاباك.

وأشار إلى أنه طُلب منه طاعة قرارات الحكومة حتى في حال تعارضها مع قرارات المحكمة العليا، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه يمس جوهر مبدأ فصل السلطات، مشيراً إلى أنه استبعد من طاقم مفاوضات الأسرى بدافع «خارجي».

واختتم رئيس الشاباك إفادته بإعلان قرب تقديم موعد استقالته، ما أثار صدمة داخل الأوساط الأمنية والسياسية، في وقت تشهد فيه إسرائيل أزمات متداخلة على المستوى القضائي، الأمني، والسياسي.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن شهادة رئيس الشاباك تثبت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشكل خطراً على أمن إسرائيل ولا يمكنه الاستمرار في منصبه.

فيما اعتبر رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إفادة رئيس الشاباك ليست مجرد تحذير بل لائحة اتهام خطيرة وإنذار للديمقراطية، مبيناً إن نتنياهو فاشل أمنياً وسياسياً ويحاول استغلال الشاباك للبقاء.

وقال غولان: نتنياهو فوضوي ويقود حكومة فوضوية، وما فعله ليس مجرد تهديد للديمقراطية، بل انقلاب سلطوي فعلي. مضيفاً: نتنياهو يشكل خطراً مباشراً على أمن إسرائيل وعلى سيادة القانون ووجود الدولة، ويجب أن يرحل الآن.