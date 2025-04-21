أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت اليوم (الإثنين)، أن الرئيس الأمريكي يدعم وزير دفاعه بيت هيغسيث، بعد جدل أثاره عقب أنباء عن مشاركته معلومات عبر تطبيق سيغنال، موضحة أن أي محادثات سرية لم تشارك على سيغنال.وأوضحت ليفيت أن هناك قادة في البنتاغون يقفون ضد التغيير ويسربون المعلومات، فيما بدوره، قال هيغسيث: «تحدثت إلى ترمب، وسنواصل القتال على نفس الجبهة، حتى النهاية».واعتبر وزير الدفاع أن القصة المتعلقة بمحادثة سيغنال الثانية، مصدرها موظفون سابقون ساخطون، في إشارة إلى إقالة 3 من مساعديه، واستقالة متحدث سابق باسم الوزارة.جاءت تلك التصريحات بعدما أفاد موظفون سابقون في البنتاغون بأن هيغسيث شارك ضمن مجموعة أخرى على سيغنال تفاصيل هجوم مارس على الحوثيين، ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي، وبحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن 4 مصادر قولها إن هيغسيث نشر معلومات حساسة عن غارات على اليمن عبر مجموعة دردشة أخرى بتطبيق «سيغنال».وكان المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، قد نفى بوقت سابق اليوم الأنباء عن مشاركة هيغسيث معلومات حول ضربات جوية أمريكية على اليمن في مجموعة دردشة ثانية عبر تطبيق «سيغنال»، موضحاً أن ما أشيع مجرد أخبار كاذبة، روجت لها وسائل الإعلام الكارهة للرئيس دونالد ترمب، والمهووسة بتدمير كل من يلتزم بأجندة الرئيس.وأتت هذه المعلومات في حين أصدر الوزير قرارا بإقالة مسؤولين كبار من البنتاغون، الأسبوع الماضي، في إطار تحقيق داخلي في تسريب معلومات.يذكر أن هيغسيث، المذيع السابق في قناة «فوكس نيوز»، يخضع أيضا لتحقيق داخلي في البنتاغون بعد مشاركته معلومات حساسة على خدمة الرسائل «سيغنال» في 15 مارس في محادثة شملت صحفيا تمّت دعوته عن طريق الخطأ على ما يبدو.