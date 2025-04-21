على خلفية النجاحات التي حققتها قوات الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم خلال المرحل الماضية، أصدر وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين تعليمات لقوات الشرطة بالانتشار الفوري في أي منطقة يتم طرد قوات الدعم السريع منها.وقال في مؤتمر صحفي، اليوم (الاثنين)، «إن أولويتنا تأمين المقرات الدبلوماسية بالخرطوم لمباشرة مهامها». وأضاف أن القوات الأمنية ستضع ارتكازات ومواقع لتأمين كل المؤسسات الحكومية والأحياء حتى عودة المواطنين. وأعلن سايرين أن مجمل أقسام الشرطة الجنائية التي تم تشغيلها في العاصمة 89 قسماً من أصل 98.ووصل وفد رفيع من وزارة الداخلية الخميس الماضي إلى الخرطوم، بعد نحو 3 أسابيع من استعادة قوات الجيش معظم أنحاء الولاية بما في ذلك مؤسسات مهمة في الدولة.وكانت قوات الجيش السوداني قد حققت خلال الشهرين الماضيين مكاسب مهمة، خصوصاً في العاصمة الخرطوم، وسيطرت على مواقع مهمة ومقرات وزارات وقنصليات.وأدت الحرب في السودان منذ اندلاعها في 15 أبريل 2023 بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان (حميدتي) إلى أزمة إنسانية كبيرة. وتسبب النزاع في سقوط عشرات الآلاف من القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة في المجاعة.