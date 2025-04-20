أعلنت بريطانيا اليوم (الأحد)، أن اثنتين من طائراتها المقاتلة اعترضتا مسار طائرتين روسيتين فوق بحر البلطيق قرب المجال الجوي لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واقعتين منفصلتين يومي الثلاثاء والخميس.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم أن المقاتلتين من طراز تايفون أُرسلتا لاعتراض طائرة تجسس روسية من طراز «إليوشن آي.إل-20 إم» (كوت-إيه) يوم الثلاثاء، مبينة إن المقاتلتين اعترضتا بعد يومين من تلك الواقعة مسار طائرة مجهولة، وهي تغادر المجال الجوي لكالينينغراد.وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة لوك بولارد إن بريطانيا تكثف جهودها لطمأنة حلفائها وردع أعدائها وحماية أمنها القومي في ظل تنامي العداء الروسي والتهديدات الأمنية، مضيفاً: هذه المهمة تظهر قدرتنا على العمل جنباً إلى جنب مع السويد أحدث أعضاء حلف الأطلسي للدفاع عن المجال الجوي لدوله أينما ووقتما اقتضت الحاجة للحفاظ على سلامتنا في الداخل وقوتنا في الخارج.ولم يصدر بعد أي رد فعل من روسيا على بيان وزارة الدفاع البريطانية، لكن هذا الحادث يأتي في ظل استمرار التوتر بين روسيا وحلف الناتو، خصوصاً في أعقاب الحرب في أوكرانيا وتصاعد المخاوف من تحركات عسكرية روسية قرب حدود الحلف.وحذرت تقديرات إيد أرنولد الخبير العسكري البريطاني بمركز الأبحاث البريطاني «رويال يونايتد سيرفيسز إنستيتيوت»من (المعهد الملكي للخدمات) أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد تدخل في صراع عسكري مع روسيا، موضحاً أن الجيش الألماني يمكنه أن يزيد من الإنتاج بشكل كبير، وأن يجهز وحداته العسكرية بمعدات ثقيلة، ويدعم الحلفاء.وأشار إلى أنه إذا سعت روسيا بشكل متعمد إلى الدخول في صراع مع دول الناتو، فإن هذا الأمر سيحدث على الأرجح في منطقة البلطيق.