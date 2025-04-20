فيما أعلن «الكرملين» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أوامر بتمديد الهدنة التي ستنتهي الليلة، أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم (الأحد) أن بلاده ما زالت تنتظر رداً من روسيا على اقتراح تمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً.وكتب وزير الخارجية الأوكراني في منشور على حسابه في «إكس»: رغم تسجيل بعض التراجع في وتيرة العمليات القتالية خلال اليومين الماضيين، تواصل القوات الروسية هجماتها على المواقع الأوكرانية، مضيفاً: لكن النقطة الأهم أن أوكرانيا قدمت اقتراحاً رسمياً بتمديد الهدنة لما بعد منتصف الليل، نحن مستعدون للالتزام بهدنة كاملة لمدة 30 يوماً إذا قابلت روسيا ذلك بالمثل، وحتى الآن، لم نتلقَّ أي ردّ من موسكو.في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن انتهاكات روسيا لالتزامها المعلن بوقف إطلاق النار الكامل في عيد الفصح، تثبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يملك السيطرة الكاملة على جيشه، أو أن موسكو لا تنوي اتخاذ أي خطوة حقيقية لإنهاء الحرب، موضحاً في تغريدات على حسابه في «إكس» أن روسيا شنت 46 هجوماً على مختلف الجبهات، رغم إعلانها وقف إطلاق النار من جانب واحد.وأشار إلى أنها نفّذت حتى عصر اليوم أكثر من 900 عملية قصف بعضها بأسلحة ثقيلة، واستخدمت أكثر من 400 طائرة مسيّرة في الهجمات، مضيفاً: نوثّق كل انتهاك روسي لالتزامها المُعلن بوقف إطلاق النار الكامل خلال فترة عيد الفصح، ونحن مستعدون لتقديم المعلومات اللازمة لشركائنا.وقال: ينبغي توجيه الجهود نحو الضغط على موسكو للالتزام بوقف كامل لإطلاق النار، والحفاظ عليه لمدة لا تقل عن 30 يوماً بعد عيد الفصح، لمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية.وكانت وكالة (تاس) الروسية قد نقلت عن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعطِ أوامره بعد بتمديد الهدنة، إذ ينتهي وقف إطلاق النار عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إنها سترحب بتمديد وقف إطلاق النار لمدة يوم واحد الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات اليوم بخرق هدنة الـ30 ساعة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانب واحد، وقوبلت بتشكّك أوكراني كبير، وعرض لوقف أطول لإطلاق النار يستمر 30 يوماً.ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في السادسة مساء أمس (السبت)، بتوقيت روسيا (15:00 بتوقيت غرينتش)، على أن تمتد حتى نهاية الأحد الساعة (00:00) 21 أبريل بتوقيت موسكو.