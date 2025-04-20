ردًا على الجدل الذي أُثير حول حضور جمال الشرع الشقيق الثالث للرئيس السوري في ضيافة شيخ عشائري عرف بدعمه لنظام الأسد، أكدت رئاسة الجمهورية السورية أن جمال الشرع شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية، مشددة على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولا يمنح أي شخص وضعاً خاصاً خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان، اليوم (الأحد)، أن دعوة جمال الشرع للفعالية التي جرت في «مضافة المرسومي»، تمت من قِبل الجهة المستضيفة بصفته الشخصية.

ويأتي البيان رداً على الجدل الذي أثير أخيرا عقب مشاركة جمال الشرع في فعالية اجتماعية أُقيمت مساء الأربعاء 17 أبريل 2025، في مضافة شيخ عشيرة المراسمة فرحان المرسومي، أحد أبرز الشخصيات العشائرية المعروفة بولائها التاريخي للنظام السوري السابق.

ووثق الحضور مشهداً رمزياً أثار الكثير من الجدل، حيث ظهر جمال الشرع جالساً إلى جانب فرحان المرسومي، الذي ألبسه عباءة عشائرية في تقليد يُفسر على أنه نوع من القبول والاحتضان العشائري. عقب ذلك، أقيمت وليمة إفطار فاخرة شارك فيها أيضاً وزير الثقافة السوري محمد صالح، مما أضفى على الحدث طابعاً رسمياً وسياسياً.

وفور تداول صور ومقاطع اللقاء، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بانتقادات واسعة، لا سيما في أوساط المعارضة، التي اعتبرت اللقاء بمثابة «إعادة تدوير للنفوذ الأجنبي» عبر واجهات عشائرية. وفي حين اعتبره آخرون «خطوة غير موفقة» تكرس استمرار النهج القديم.