اغتالت إسرائيل المصورة الصحفية والفنانة الفلسطينية فاطمة حسونة، بطلة الفيلم الوثائقي Put Your Soul On Your Hand And Walk، في غارة جوية استهدفت منزلها في مدينة غزة، ما أدى إلى مقتلها مع 9 من أفراد أسرتها، بينهم شقيقتها الحامل.

وبرزت حسونة في السنوات الأخيرة مصورةً صحفيةً وثّقت بعدستها معاناة المدنيين الفلسطينيين تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، وحظيت باهتمام عالمي، وشاركت في الفيلم من خلال سلسلة محادثات مرئية مع مخرجة الفيلم الفرنسية الإيرانية سبيدة فارسي، بدأت أثناء إعداد الأخيرة لفيلم أوسع عن غزة، وجاء خبر مقتلها بعد 24 ساعة فقط من إعلان اختيار الفيلم ضمن قسم «ACID» الموازي في مهرجان كان السينمائي، والمقرر إقامته بين 14 و23 مايو القادم.

وقالت المخرجة سبيدة فارسي في تصريحات صحفية: تحدثت مع فاطمة قبل ساعات فقط لأخبرها باختيار الفيلم ودعوتها إلى المهرجان، كانت مترددة لأنها لم تكن تريد مغادرة غزة. مضيفة: كنت أتواصل مع السفارة الفرنسية في فلسطين لبحث إمكانية خروجها وعودتها بأمان، لكنها الآن رحلت، ومعها عائلتها كلها.

وأشارت فارسي إلى أنها خائفة من أن تكون حسونة قد استُهدفت بسبب عملها الصحفي، خصوصاً بعد الإعلان عن الفيلم، قائلة: أشعر بالذنب، ربما استُهدفت بسبب الفيلم لا أعلم، ولن نعلم أبداً.

بدورها، عبّرت جمعية نشر السينما المستقلة في فرنسا، المنظمة لقسم «ACID»، عن صدمتها وفزعها من قتل حسونة، مشيدة بشجاعتها وتفانيها في توثيق الحياة في غزة رغم القصف والجوع والحزن.