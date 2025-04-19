أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (السبت) نجاح أسطوله الحربي في تقديم الدعم والحماية لأكثر من 750 سفينة تجارية أثناء عبورها في البحر الأحمر، غربي اليمن، منذ بدء مهمته البحرية هناك في فبراير العام الماضي، مبيناً أن أفراده واجهوا تحديات عديدة.

وكتبت المهمة في منشور على حسابها في «إكس»: أكملنا 14 شهراً على إطلاق مهمتنا في منطقة العمليات بالبحر الأحمر، لقد مكّننا الالتزام الثابت لجميع أفرادنا من مواجهة تحديات عديدة وتعزيز مساهمتنا في حماية المصالح المشتركة العالمية، مضيفاً: أصولنا الحربية قدمت الدعم والحماية الوثيقة لأكثر من 750 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي تتعرض فيه حركة الملاحة الدولية لهجمات من قبل الحوثيين.

وأشارت إلى أن أعضاءها تمكنوا خلال هذه الفترة، من حماية أرواح البحارة والمساهمة في حرية الملاحة وتأمين طرق التجارة الحيوية، وتمكين الاستقرار والازدهار الإقليمي.

وتواصل مهمة «أسبيدس» عملياتها في البحر الأحمر مع أن مقرها يقع في مدينة لاريسا اليونانية، ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية، وتركز القوات المرابطة في البحر الأحمر في عملياتها على الجوانب الدفاعية وتطلق النار على المهاجمين للسفن التجارية أو الدفاع عن نفسها ولم توجه أي ضربات لأهداف برية حوثية في اليمن.

وتزامن البيان الأوروبي مع قصف أمريكي كثيف على مواقع الحوثي في مدينة الحديدة، وبحسب شهود عيان ووسائل إعلام حوثية فإن أكثر من 15 غارة استهدفت مواقع الجماعة في ميناء مطار الحديدة بينهم قاعدة الدفاع الجوي الموجودة بجوار المطار.