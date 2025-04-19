أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية اليوم (السبت) عن توافق إيران وأمريكا على الانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف ودائم وملزم يضمن خلوَّ إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السِّلمية، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وقال المتحدث في بيان: الحوار والتواصل الواضحان هما السبيل الوحيد لتحقيق تفاهم واتفاق موثوق به يخدم مصلحة جميع الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحاً أن الجولة القادمة من المباحثات سوف تُعقد في مسقط.

وأشار وزير خارجية عُمان إلى أن محادثات إيران وأمريكا اكتسبت زخماً وكل شيء أصبح ممكناً، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي إن الجولة الثالثة من المحادثات النووية الأمريكية-الإيرانية ستستضيفها عمان يوم السبت القادم، مشيراً إلى أن المناقشات الفنية على مستوى الخبراء ستبدأ (الأربعاء).

وبدأت جولة المحادثات الأخيرة حوالى الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش بين الوفد الإيراني برئاسة عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وفريقه بوساطة سلطنة عمان.

وجرت جولة المفاوضات الأخيرة في مقر إقامة سفير عمان، الدولة التي ترعى هذه المحادثات، وفق ما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، واستمرت أربع ساعات.

وقالت مبعوثة خاصة للتلفزيون الإيراني: أجواء المناقشات كانت بناءة، فيما أوضح بقائي أن الوفدين موجودان في غرفتين منفصلتين، ويقوم الوزير العماني بنقل الرسائل بينهما.