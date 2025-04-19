فيما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستُعقد الأسبوع القادم، وصف مسؤولون إيرانيون الجولة الثانية التي انتهت في روما واستمرت نحو 4 ساعات، اليوم (السبت)، بأنها كانت «بناءة وإيجابية».

وفي ظل حديث عن تواجد أعضاء الوفدين الأمريكي والإيراني في غرفة واحدة بمقر إقامة السفير العماني في روما، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على الطبيعة غير المباشرة للمحادثات بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن بقائي قوله: «لا تزال طريقة المفاوضات كما هي في الجولة الأولى، والوفدان متمركزان في قاعات منفصلة».

وقال مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، إن المفاوضين في روما «بكامل الصلاحيات» للتوصل لاتفاق شامل مع الولايات المتحدة، يستند إلى 9 مبادئ، منها الجدية، تقديم الضمانات، رفع العقوبات، تجنب التهديدات، السرعة في التفاوض، كبح مثيري الاضطرابات (مثل إسرائيل)، وتسهيل الاستثمار». وشدد على أن إيران جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن، لا من أجل الاستسلام.

من جانبه، اعتبر مسؤول أمريكي، أن طهران لم توضح بعد موقفها من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المسؤول قوله: يجب أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية لبناء الثقة قبل أي اتفاق محتمل، مضيفاً أن أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يتضمن جرد بنيتها التحتية النووية.

وشدد على أنه يجب أن تقدم إيران معلومات تفصيلية عن أنشطتها النووية للوكالة الدولية، مؤكداً أنه «من دون معرفة قدرات إيران النووية من المستحيل ضمان التزامها بأي اتفاق».

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن «محادثات روما بحثت وضع جدول زمني للتوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا»، لافتا إلى أن المباحثات قد تشهد وضع إطار عام لاتفاق جديد بين البلدين.

في غضون ذلك، لم تستبعد إسرائيل شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن أمريكا غير مستعدة حالياً لدعم مثل هذه الخطوة.

وقال مسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان إن إسرائيل لم تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر القادمة.

وتريد واشنطن من إيران وقف إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تعتقد أن الهدف منه هو صنع قنبلة ذرية.

لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً، قال إن الخطوط الحمراء لإيران تعني أنها لن توافق أبداً على تفكيك أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم أو وقف التخصيب تماماً أو خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما دون المستويات المتفق عليها في اتفاق عام 2015.