أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة اليوم (السبت) أنهم تمكنوا من انتشال جثة أحد المكلفين بتأمين الأسير الإسرائيلي ـ الأمريكي عيدان ألكسندر، موضحاً أن مصير الأسير والآسرين لا يزال مجهولاً.وحذر أبو عبيدة من خطورة الوضع الذي يعيش فيه الأسرى الإسرائيليون، مؤكداً أن القصف الإسرائيلي الإجرامي يضع حياة الأسرى في خطر.وقال متحدث حماس إن الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، موضحاً أن المقاومة تعمل على حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.وبثت كتائب القسام مقطعاً مصوراً بعنوان «الوقت ينفد»، ظهر فيه أسير إسرائيلي يطالب الإسرائيليين بمواصلة الضغط من أجل الإفراج عنه والمحتجزين الآخرين.وقال الأسير إنه يجب الاستمرار في توقيع العرائض في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، مشدداً على ضرورة التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسؤاله عن وعده بشأن الإفراج عن الأسرى في غزة.في غضون ذلك، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى المشاركة في مظاهرة بتل أبيب اليوم ورفع شعار «المخطوفون قبل كل شيء»، مؤكدين أن المظاهرة في إطار احتجاجاتهم المستمرة للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة دفعة واحدة.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك معارك ضارية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في مواقع مختلفة شمال قطاع غزة، موضحة أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات واسعة على مناطق شمال غزة. وأفادت بأن حدثاً أمنياً خطيراً وقع في قطاع غزة وأن مروحيات تنقل مصابين، فيما قالت أخرى إن 5 جنود إسرائيليين على الأقل أصيب بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة.