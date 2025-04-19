أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (السبت) هدنة في أوكرانيا، داعياً كييف إلى أن تحذو حذو روسيا بهدنة أخرى، وفقاً لما نقلته وكالة «تاس» الروسية.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله: «أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية»، مبيناً أن روسيا دائماً مستعدة للمفاوضات، وترحب برغبة أمريكا والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا.

في الوقت ذاته، أكد الكرملين توقف جميع العمليات العسكرية من اليوم (19 أبريل) الساعة 18:00 بتوقيت موسكو حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو الثلاثاء 21 أبريل، مبيناً أنه يفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل.

بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «لقد تلقيت للتو تقريراً من القائد العام أوليكساندر سيرسكي، الذي يؤكد أن قواتنا تواصل اليوم عملياتها في منطقة كورسك، وتحافظ على مواقعها».

وأعلن زيلينسكي في تدوينات على حسابه في «إكس» أن مقاتليه تقدموا في منطقة بيلغورود ووسعوا نطاق سيطرتهم.

ووصف إعلان بوتين عن هدنة بأنه تلاعب بأرواح البشر، قائلاً: «في ما يتعلق بمحاولة أخرى من بوتين للتلاعب بأرواح البشر، تنتشر حالياً تحذيرات من غارات جوية في أنحاء أوكرانيا. في الساعة 17:15، رُصدت طائرات هجومية روسية مُسيّرة في سمائنا»، مضيفاً: «قد بدأ الدفاع الجوي والطيران الأوكراني العمل لحمايتنا، تكشف الطائرات المُسيّرة في سمائنا موقف بوتين الحقيقي تجاه (الهدنة) وتجاه حياة البشر».

يأتي ذلك وسط تأرجح مصير المسعى الأمريكي لإحلال السلام في أوكرانيا، بعدما أكد الرئيس دونالد ترمب الليلة الماضية أنه قد يتخلى عن مسعاه إذا لم تحرز الجهود الأمريكية تقدماً يُذكر. وكان وزير خارجيته مارك روبيو أبلغ الحلفاء الأوروبيين في باريس قبل يوم فقط بأن واشنطن ستنسحب من محاولات إحلال السلام في أوكرانيا إذا تماطلت روسيا في الاستجابة للمساعي الأمريكية.

وقال ترمب ليل (الجمعة/السبت) في واشنطن إن الوزير روبيو كان محقاً في إعلانه أن الولايات المتحدة قد تنسحب «في غضون أيام» إذا قررت أن السلام لا يمكن إتمامه. وقال الوزير روبيو إن الولايات المتحدة ليست مستعدة للمضي أسابيع وأشهراً في مسعاها، و«لذلك علينا أن نخلص سريعاً إلى قرار، ربما في غضون أيام، ما إذا كان السلام ممكناً أم لا». بيد أن ترمب رفض تحديد مهلة محددة للتوصل إلى قرار بالانسحاب من المسألة الأوكرانية. وقال دبلوماسيون أوروبيون في بروكسل إن تصريحات ترمب وروبيو تؤكد الإحباط في البيت الأبيض من تصلب روسيا حيال إنهاء الحرب. وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف إنه تم بالفعل إحراز تقدم صوب تسوية سلمية للنزاع، لكنه ذكر أن الاتصالات مع واشنطن «صعبة». وزاد أن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة.