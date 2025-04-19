التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، عضو الكونغرس الأمريكي النائب الجمهوري كوري ميلز في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم (السبت). وحضر اللقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين.وتأتي زيارة ميلز من ولاية فلوريدا مع النائب الجمهوري مارلين ستوتزمان من ولاية إنديانا، بالتزامن مع تحذير الخارجية الأمريكية لمواطنيها من السفر إلى سورية، الذي تحدث عن وجود «معلومات موثوقة» عن احتمال وقوع هجمات وشيكة، وخطط لخفض عدد القوات الأمريكية في سورية إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة.وجاء التحذير عبر بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة لدى دمشق على موقعها الإلكتروني، رغم أن السفارة مغلقة منذ عام 2012، وتتولى سفارة تشيكيا مهمات رعاية المصالح الأمريكية في سورية.ووصل النائبان الجمهوريان إلى العاصمة السورية، في زيارة غير رسمية نظمها «التحالف السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار» وهو منظمة أهلية غير ربحية.وتجول ميلز وستوتزمان في مناطق بدمشق، والتقيا بزعماء دينيين مسيحيين، ويعتزمان لقاء عدد من الوزراء في الحكومة السورية.يذكر أن وفدا دبلوماسيا أمريكيا زار دمشق لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات في ديسمبر الماضي، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وضمّ مبعوث شؤون الرهائن روجر كارستينز والمستشار دانيال روبنشتاين.ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 تتوالي زيارات المسؤولين والسياسيين العرب والأجانب على سورية لفتح صفحة جديدة مع دمشق.