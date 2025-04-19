حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخططات منظمات إسرائيلية تستهدف تفجير المسجد الأقصى في مدينة القدس. وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم (السبت)، خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لمنظمات وصفتها بـ«الاستعمارية» بشأن تفجير ونسف المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه. وشددت الخارجية على أن هذه الدعوات تُعد تحريضاً ممنهجاً لتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة.وأفادت بأن اليمين الإسرائيلي الحاكم بات لديه شعور بقدرته على تنفيذ مخططاته التوسعية والعنصرية، في ظل ردود فعل دولية باهتة على الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة.وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا التحريض، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لوضع حد لاستفراد الحكومة الإسرائيلية بشعبنا، وإجبارها على الالتزام بإرادة السلام الدولية والإقليمية، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية.وكان مستوطنون إسرائيليون اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، خلال «عيد الفصح اليهودي» الأسبوع الماضي.وصعّد المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 952 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7,000، واعتقال 16 ألفاً آخرين وفق معطيات فلسطينية.ومنذ السابع من أكتوبر العام 2023 تقصف إسرائيل قطاع غزة، رداً على هجوم من حركة حماس، ما خلّف أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.