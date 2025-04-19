نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة راح ضحيتها نحو 30 فلسطينياً في قصف استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، اليوم (السبت)، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 92 قتيلاً و219 مصاباً خلال الساعات الـ48 الماضية، في ظل تصاعد جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف في معظمها الأطفال والنساء.وأكدت مصادر فلسطينية وشهود عيان سقوط قتيل وعدد من المصابين في قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين بمنطقة المواصي غربي خان يونس، كما سقط قتيل وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون شمالي القطاع.وقتل 11 فلسطينياً في 3 غارات إسرائيلية على خان يونس جنوبي القطاع، استهدفت الأولى خيمة تؤوي نازحين من عائلة القاضي في منطقة المواصي ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. أما الثانية فاستهدفت خيمة لعائلة أبو ندى في المنطقة ذاتها ما أسفر عن قتل 4 أشخاص بينهم طفلان.وطالت الغارة الثالثة منزلاً لعائلة أبو شمالة وأدت لمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق بيان للدفاع المدني.وحسب المصادر، قتلت امرأة وطفلها بقصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة معن شرقي مدينة خان يونس، وقال شهود عيان إن آليات الجيش أطلقت نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة.وقتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمالي القطاع. وأكدت المصادر مقتل شخصين في قصف إسرائيلي على مواطنين بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وقتل شخص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما قتل شخص في قصف إسرائيلي على منطقة المصدر شمال مدينة دير البلح.وفي رفح جنوبي القطاع، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية الغربية بالتزامن مع مواصلة عمليات نسف المباني السكنية الموجودة فيها.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية (السبت)، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 51,157 شهيداً و116,724 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.وأفادت في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 1,783 شهيداً و4,683 إصابة.وأضافت أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 92 شهيدً و219 إصابة خلال الساعات الـ 48 الماضية، مؤكدة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.