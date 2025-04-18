كشف مسؤول باكستاني كبير أن السلطات الباكستانية رحلت أكثر من 80 ألف مواطن أفغاني منذ نهاية مارس الماضي، في إطار حملة ترحيل قبل حلول نهاية مهلة محددة في 30 أبريل الجاري.وأصدرت إسلام آباد تحذيرا لجميع المواطنين الأفغان الذين لا يملكون وثائق إقامة قانونية ولا يحملون بطاقات المواطنة الأفغانية وطالبتهم بضرورة العودة إلى وطنهم، وإلا سيواجهون الترحيل بحلول 31 مارس، وهو موعد نهائي مُدد بعد ذلك إلى 30 أبريل الجاري.وقال مستشار وزارة الداخلية طلال تشودري في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام آباد، اليوم (الجمعة): إن الموعد المحدد في 30 أبريل نهائي، مؤكدا أنه لن يُسمح إلا للأفغان الذين يحملون تأشيرات سارية بالبقاء في باكستان.ومن المقرر أن يجري وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية إسحاق دار محادثات في العاصمة الأفغانية كابل، غدا (السبت).وأفادت وزارة الخارجية بأن المحادثات ستغطي جميع جوانب العلاقات الباكستانية الأفغانية، مع التركيز على سبل ووسائل تعميق التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأمن والتجارة والتواصل والعلاقات بين الشعبين.وذكرت السلطات الباكستانية أنها أنشأت مراكز مؤقتة في مدن مختلفة لإيواء المواطنين الأفغان قبل نقلهم إلى معبر تورخم الحدودي شمال غرب باكستان.وأفادت المنظمة الدولية للهجرة لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي بأن نحو 1.6 مليون أفغاني معرضون للترحيل هذا العام. وأعلنت المنظمة الدولية أن نحو 60 ألف أفغاني عادوا إلى بلادهم بعد أن أعلنت باكستان قبل أسبوعين نيتها ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين. وبحلول نهاية 2023، رحلت باكستان أكثر من 800 ألف أفغاني.