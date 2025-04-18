في أول زيارة له إلى العاصمة السورية دمشق منذ نحو 16 عاما، أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الجمعة).وقالت الرئاسة السورية إن الشرع عقد اجتماعا مع عباس والوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.وتهدف زيارة عباس إلى بحث العلاقات السورية الفلسطينية وتعزيزها، وتسهيل معاملات الفلسطينيين في سورية، ومناقشة التهديدات المشتركة، بحسب ما أفاد مصدر حكومي سوري.ويرافق عباس في زيارته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني.وبحسب تقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فإن عدد الفلسطينيين في سورية قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، يناهز 560 ألف شخص. وتقدّر الوكالة الأممية عددهم حاليا بنحو 438 ألفا، أكثر من 40% منهم نازحون داخل البلاد.وسبق أن التقى الرئيسان الشرع وعباس للمرة الأولى في شهر مارس على هامش أعمال القمة العربية الطارئة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة.وأعرب عباس عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).فيما زار وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى العاصمة السورية والتقى بالشرع أخيرا.