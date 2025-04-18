جدد الزعيم العراقي مقتدى الصدر، التأكيد على موقفه بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في شهر نوفمبر القادم.ورداً على رسالة من الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، طلب فيها منه العدول عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، قال الصدر: «لن أشترك مع الفاسدين وأعداء الشعب وسأبقى جندياً من جنود العراق أمام كل ما يعصف به من بلاءات ومصائب». وأضاف: «سأكون أول المدافعين عن العراق أمام التحديات من شرق وغرب لكي نعيش بلا فساد ولا تبعية ولا طائفية». وأفاد الصدر بأنه حينما أمر بمقاطعة الانتخابات لم يكن يبغي تأجيلها أو إلغاءها على الإطلاق.وكان الزعيم العراقي أعلن منذ وقت مبكر مقاطعة الانتخابات البرلمانية «ما لم تعالج قضية الفساد والفاسدين في البلاد».ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة نحو 322 كياناً سياسياً وأفراداً وتحالفات لانتخاب برلمان جديد هو السادس في تاريخ العراق، بعد سقوط حقبة الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.من جانبها، شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق في العمل على تهيئة مستلزمات التصويت في الانتخابات التي يرجح أن يشارك فيها نحو 30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي لانتخاب مجلس نواب جديد، يضم 329 نائباً.