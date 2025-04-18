اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي شروط أمريكية غير واقعية ستقلل فرص التوصل للاتفاق النووي، مؤكدا أن روسيا سيكون لها دور في أي اتفاق مع واشنطن. وقال إنه ناقش في روسيا بالتفصيل محتوى المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا. وعبر عراقجي عن «شكوك جدية» في نيات الولايات المتحدة، عشية جولة ثانية من المحادثات النووية بين البلدين في روما.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم (الجمعة): «رغم أن لدينا شكوكا جدية بشأن نيات الجانب الأمريكي ودوافعه، سنشارك في مفاوضات الغد على أية حال». ورأى أنه من الممكن التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي في حال جدية أمريكا.وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال تصريحات أدلى بها من موسكو، إنه حمل خلال هذه الزيارة رسالة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً أن «الرسالة تتضمن نقاطاً مهمة أراد المرشد طرحها مع الرئيس بوتين. وقد قام الرئيس الروسي بقراءة الرسالة على الفور، ثم قدمتُ له إيضاحات مكملة، وبعد ذلك أجرينا نقاشاً مفصلاً حول التعاون الثنائي والإقليمي»، بحسب تعبيره.وأضاف: «في لقائنا مع الرئيس الروسي، تطرقنا بشكل مفصل إلى عدد من القضايا الإقليمية، وكذلك إلى التطورات الدولية، لا سيما المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وأيضاً المفاوضات بين روسيا وأمريكا».ولفت إلى أن الجانب الأمريكي يبعث برسائل متناقضة ومتنافرة خلال المفاوضات غير المباشرة، على حد قوله.