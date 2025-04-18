كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، اليوم (الجمعة)، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع موجودان في باريس للقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قبيل الجولة الثانية من المحادثات مع إيران، المقررة غدا (السبت) في العاصمة الإيطالية روما.من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال تصريحاته له من موسكو اليوم: «روما ليست الجهة المضيفة للمفاوضات مع واشنطن، بل هي مكان انعقادها؛ أما الدولة المضيفة للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة فهي لا تزال سلطنة عُمان».وأضاف: «سنشارك في أي مكان تحدده الدولة المضيفة، ولا تزال مهمة الوساطة ونقل الرسائل وإدارة التواصل غير المباشر تقع على عاتق وزير الخارجية العُماني وحكومة بلاده»، مؤكداً أنه سيذهب إلى روما السبت، و«سنبدأ الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة».ولفت عراقجي إلى أن الصين وروسيا وجميع الدول التي تربطها علاقات قريبة أو بعيدة بإيران، أعلنت استعدادها للمساعدة في تقدم مسار التفاوض.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال مساء الخميس إنه يعتقد أن إيران تسعى إلى الحوار، مضيفا أنه لا يشعر بأي عجلة للقيام بعمل عسكري ضد طهران.وكان ترمب رد خلال لقائه رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يفيد بأنه أوقف هجوماً إسرائيلياً ضد إيران.وأضاف الرئيس الأمريكي: «لا أقول إنني رفضت الهجوم، لكنني لست في عجلة من أمري لتنفيذه، لأنني أعتقد أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة».وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومصادر أخرى، أن رئيس الولايات المتحدة عارض خطة إسرائيلية لشن هجوم منسّق على المنشآت النووية الإيرانية، مفضلاً الدخول في مفاوضات مع طهران تهدف إلى تقييد برنامجها النووي.وبحسب التقرير، كانت إسرائيل قد أعدّت خططاً للهجوم في شهر مايو القادم، بهدف تأخير قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي لمدة عام أو أكثر.