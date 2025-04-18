لقي نحو 50 شخصاً مصرعهم وأصيب عشرات بجروح خطرة الليلة الماضية في حادثة غرق قارب في نهر الكونغو شمال غربي البلاد، في واحدة من أسوأ الحوادث في تاريخ جمهورية الكونغو الديموقراطية.وقعت الحادثة عندما اندلع حريق على متن قارب خشبي كان يحمل نحو 400 راكب، ما أدى إلى انقلاب القارب وغرقه، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عنهم.وانطلق القارب، الذي كان يُعرف باسم «إتش بي كونغولو»، من ميناء ماتانكومو باتجاه منطقة بولومبا قبل أن يندلع الحريق بالقرب من مدينة مبانداكا.وقال مفوض نهر الكونغو كومبيتان لويوكو إن الحريق بدأ عندما كانت امرأة تقوم بالطبخ على متن القارب، ما تسبب في اندلاع الحريق بسرعة، وقفز العديد من الركاب في المياه محاولين النجاة، لكنهم غرقوا بسبب عدم قدرتهم على السباحة، وفيهم نساء وأطفال.وتمكنت فرق الإنقاذ المدعومة من الصليب الأحمر والسلطات المحلية من إنقاذ عشرات الأشخاص، إلا أن العديد منهم كانوا مصابين بحروق شديدة بسبب الحريق الذي اشتعل في القارب.وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج، بينما تم إيواء نحو 100 من الناجين في مأوى مؤقت في بلدية مبانداكا. وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها بسبب اضطراب المياه والمخاطر التي قد تتعرض لها.وتعد حوادث القوارب أمراً شائعاً في جمهورية الكونغو الديموقراطية، فالرحلات البحرية على الأنهار، خصوصاً في ساعات الليل، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحوادث المأساوية. والقوارب المكتظة بالركاب والبضائع من أبرز العوامل التي تزيد من احتمال وقوع الحوادث.وتواجه السلطات المحلية تحديات كبيرة في تطبيق القوانين البحرية وتنظيم حركة النقل البحري بشكل فعال، ما يزيد من مخاطر هذه الحوادث.