وفي بيان صدر عقب مشاورات مغلقة، حضّ أعضاء المجلس الأطراف السودانية على الاستفادة من الفرصة التي تتيحها المحادثات غير المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة وشركاؤها الإقليميون من أجل التوصل إلى تدابير ملموسة لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عام.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف، خصوصاً في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني وتزايد أعداد النازحين.

وأدان المجلس بأشد العبارات الهجمات المتكررة على المناطق السكنية ومخيمات النزوح، بما في ذلك مخيما زمزم وأبو شوك، داعياً إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.