فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، عقوبات على بنك اليمن الدولي؛ لدعمه المالي للحوثي، كما فرض عقوبات على قادة أو مسؤولين رئيسيين في البنك.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبدالقادر علي بازرعة، مؤكدة أن العقوبات تأتي ضمن الجهود الحكومية الشاملة لوقف هجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر إن المؤسسات المالية، مثل بنك اليمن الدولي، مهمة في جهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي العالمي وتهديد كل من المنطقة والتجارة الدولية، مضيفا: تظل وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار.

وأفادت الوزارة أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، كما يؤكد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على النظام المصرفي اليمني.

وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ هذا الإجراء بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، وتعديلاته، إذ أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية مصنفة تصنيفاً خاصاً بموجب الأمر التنفيذي 13224، وتعديلاته، ساري المفعول اعتباراً من 16 فبراير 2024، وفي تاريخ 4 مارس 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، وتعديلاته.

وذكرت أن الحوثيين يسيطرون على بنك اليمن الدولي الذي يوفر للجماعة الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (السويفت) لإجراء المعاملات المالية الدولية، مبينة أن البنك سهّل للحوثيين محاولات لتجنب الرقابة على التهرب من العقوبات من خلال حشد الموارد، مما يسمح للشركات والمسؤولين المرتبطين بالحوثيين بشراء النفط ومصادرة أصول معارضي الحوثيين.

ولفتت إلى أن البنك رفض الامتثال لطلبات البنك المركزي اليمني بتقديم المعلومات، وذلك لتجنب الكشف عن تفاصيل مساعدته للحوثيين، موضحة أن الأفراد الثلاثة المشمولين بالعقوبات يشغلون أدوارا قيادية مهمة في البنك، وهم مسؤولون عن عمليات البنك، إذ يتولى كمال حسين الجبري رئاسة مجلس إدارة البنك، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي للبنك، وعبدالقادر علي بازرعة نائب المدير العام للبنك.