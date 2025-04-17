التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (الخميس)، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان قوله: العلاقات المهمة بين إيران والمملكة لها أثر كبير على أمن المنطقة.

فيما قال رئيس الأركان الإيراني: نعمل لتطوير العلاقات مع السعودية بمختلف المجالات، مضيفاً: يمكن للسعودية وإيران لعب دور في ضمان أمن المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تقدّر مواقف السعودية بشأن غزة وفلسطين.

يذكر أنه بتوجيه من القيادة، وصل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية، وسيعقد وزير الدفاع خلال الزيارة عدداً من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتعكس زيارة وزير الدفاع لطهران حرص قيادة المملكة على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، في إطار الالتزام باتفاقية بكين، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين السعودية وإيران، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تأتي زيارة وزير الدفاع في إطار التباحث حول مستجدات الأحداث في المنطقة، وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية والدولية، وتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين كإحدى ثمار الجهود التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها.