أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم (الخميس)، مقتل 47 مسلحاً من حركة الشباب الصومالية في غارات جوية نفذتها القوات الصومالية وسط البلاد ومواجهات مع الجيش في منطقة بجنوب غرب البلاد، أثناء محاولتهم الهجوم على قاعدة عسكرية.

وقالت الحكومة الصومالية إن عدداً من القادة الميدانيين في حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي ضمن الضحايا في الغارة الجوية التي شنتها القوات الصومالية والقيادة الأمريكية في إفريقيا في بلدة عدن يابال وسط البلاد. وبحسب بيان نشرته وزارة الإعلام في الحكومة على منصة «إكس» فإن الهجوم الدقيق استهدف موقعاً يستخدم كمأوى ونقطة انطلاق.

وأشارت الوزارة إلى عدم وقوع أي خسائر في صفوف المدنيين جراء العملية التي قتلت 12 قياديا ومسلحا، مبينة أن الجيش قتل أيضاً 35 مسلحاً على الأقل بالقرب من مدينة بيدوة.

واندلعت اشتباكات عنيفة أمس بين الجيش الصومالي ومسلحي الشباب الصومالية في بلدة عدن يابال التي تقع على بعد نحو 245 كيلومتراً شمالي مقديشو والتي تستخدمها القوات الحكومية نقطة انطلاق لشن غارات على حركة الشباب.

ولم تتضح نتيجة المعركة بعد، إذ قدمت القوات الحكومية وحركة الشباب روايتين متضاربتين بشأن الجهة المسيطرة على المدينة، كان سكان قد قالوا أمس إن مقاتلي حركة الشباب هاجموا بلدة عدن يابال بوسط الصومال، مبينة أن الجيش استعاد القرى التي كانت تسيطر عليها حركة الشباب الإرهابية وواصل تقدمه في الريف، وهو ما دفع الحكومة لنشر أفراد الشرطة وحراس السجون لدعم الجيش.

وزار الرئيس حسن شيخ محمود، المنحدر من المنطقة، عدن يابال الشهر الماضي لعقد لقاء مع القادة العسكريين لبحث سبل تعزيزهم.