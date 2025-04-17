اقتحم المتطرف في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تسفي سوكوت اليوم (الخميس) باحات المسجد الأقصى برفقة آلاف المستوطنين، في خطوة استفزازية خطيرة.وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان إن آلاف المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ومقبرة باب الرحمة، موضحة أن عضو الكنيست المتطرف من حزب «الصهيونية الدينية» تسفي سوكوت اقتحم الأقصى وألقى بجسمه على الأرض لناحية قبة الصخرة.وأشارت إلى أن آلاف المستعمرين اقتحموا معه ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى لأداء ما تسمى صلاة بركة الكهنة في خامس أيام عيد الفصح اليهودي.بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن مستعمرين اقتحموا مقبرة باب الرحمة وأدوا طقوساً تلمودية تزامناً مع اقتحام المسجد الأقصى في انتهاك سافر لقدسية المقبرة، مبينة أن المقبرة تضم قبور عدد من الصحابة والعلماء وشهداء الفتوحات الإسلامية، وتشكل امتداداً من باب الأسباط حتى نهاية السور الشرقي للمسجد الأقصى، وصولاً إلى منطقة القصور الأموية جنوب المسجد.وأشارت إلى أن المستوطنين اقتحموا أيضاً ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى، فيما فرضت شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، وحولت المسجد ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، ومنعت دخول العديد من المواطنين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.وأقر سوكوت على حسابه في «إكس» باقتحامه للأقصى، فيما رد عليه وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف بن غفير بالتأييد لهذه الخطوة الاستفزازية الخطيرة.