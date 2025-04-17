أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) أهمية مناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال المحادثات وذلك أثناء لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال بوتين: «سورية موضوع مهم بالنسبة لنا ونريدها أن تبقى دولة مستقلة».

من جهته قال أمير قطر: «إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلنا إليه في غزة من قبل»، مضيفاً: «نسعى لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق في غزة».

وأشار إلى أن التعاون مستمر مع روسيا خصوصا بشأن الملفات الساخنة في المنطقة، مشدداً بالقول: «موقفنا ثابت أنه لا يوجد سلام دون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس».

وأشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع حريص على بناء علاقات مع روسيا، مبيناً أن سورية تمر بمرحلة دقيقة وحساسة ومن مصلحة الجميع دعمها.

وكان الكرملين وصف زيارة أمير قطر إلى روسيا بأنها مهمة للغاية، موضحاً أن محادثات بوتين مع أمير قطر ستركز أيضاً على قضايا إقليمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أمس سيجري بالتأكيد تبادل لوجهات النظر بين بوتين وأمير قطر في ما يتعلق بالشؤون الأوكرانية، وأمور إقليمية، مضيفاً: «احتمالات الصراع كبيرة في المنطقة، في حين تلعب قطر دوراً كبيراً ومهماً جداً في محاولات تسوية العديد من الأزمات».

وقال بيسكوف: «وبالطبع، حوارنا السري حول العديد من الموضوعات، بما في ذلك القضايا الأكثر حساسية».

من جهته، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي لوكالة «تاس»: «المناقشات ستدور حول أوكرانيا وسورية وقطاع غزة، بالإضافة إلى قضايا الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال».