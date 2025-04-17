قُتل 25 فلسطينياً بينهم 16 طفلاً وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس وجباليا والنصيرات في غزة اليوم (الخميس). وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل استهدف صاروخان من طائرات حربية إسرائيلية بشكل مباشر عدداً من خيام النازحين.

وقال متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريحات صحفية: «خيام النازحين في قطاع غزة تحولت إلى أفران بشرية بفعل القذائف الصهيونية»، مناشداً أحرار العالم بالتحرك الميداني الشامل والعارم لوقف الإبادة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل 40 شخصاً وإصابة 73 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,065 قتيلاً و116,505 مصابين، فيما قتل منذ 18 مارس الماضي 1691 مدنياً وأصيب 4464.

فيما قال متحدث باسم منظمة اليونيسيف في فلسطين في تصريحات صحفية: «الوضع في قطاع غزة خطير، ونحن على حافة الهاوية»، موضحاً أن معدل الأطفال الذين قضوا في غزة منذ بداية الحرب وصل إلى 27 في اليوم.

وطالب المتحدث المجتمع الدولي بممارسة الضغوط لدخول المساعدات إلى غزة، مشدداً على عدم تحول دخول المساعدات لغزة إلى ورقة مساومة.

وأشار إلى أن هناك 39 ألف طفل يتيم في قطاع غزة، فيما يحتاج 16 ألفا منهم للخروج من غزة للعلاج.

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تواصل عرقلة عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مبينة أن نحو 500 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم بالقطاع منذ 18 مارس الماضي.

وقالت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي إن المساعدات الإنسانية لم تدخل إلى غزة منذ نحو شهرين، مضيفة: «يجب مواصلة توفير المساعدات دون انقطاع».

وطالبت بضرورة إعادة إرساء وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى، مبينة أن العاملين في مجال المساعدات الإنسانية ما زالوا يواجهون صعوبات في أداء مهماتهم، وأن إسرائيل سمحت فقط بمرور اثنتين من عمليات المساعدات الإنسانية من أصل 6 عمليات كان مخططاً لها (الأربعاء).

وأشارت إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول الإنساني تعيق القدرة على إمداد المستشفيات بالمواد الطبية، ما يعرض صحة مزيد من المرضى للخطر.