يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس اليوم (الخميس) اجتماع بين أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة لمناقشة إنهاء النزاع في أوكرانيا، والمفاوضات النووية بين واشنطن وإيران.

ووصل وزيرا الخارجية والدفاع الأوكرانيان إلى باريس، فيما يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى العاصمة الفرنسية خلال الساعات القادمة.

وقال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك العضو في الوفد الأوكراني: «نعمل على قضايا مهمة تتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا بأكملها».

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، سيعقد الوفد الأمريكي اجتماعات منفصلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان نويل بارو، بشأن التنسيق المحتمل بين واشنطن وبروكسل لإنهاء حرب أوكرانيا، وتجنب اندلاع صراع مع إيران.

ومن المتوقع أن يستمع روبيو وويتكوف للمخاوف الأوروبية بشأن روسيا في ظل مساعي الولايات المتحدة لترتيب اتفاق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، سيجتمع روبيو أيضاً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو للنقاش حول أوكرانيا وآفاق التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران وتطورات الشرق الأوسط.

وتحاول الإدارة الأمريكية تبديد القلق الأوروبي بعد قيام ترمب بإيماءات دبلوماسية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وممارسته ضغوطاً على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للوصول إلى حل.

ويقود الرئيس الفرنسي منذ أشهر جهوداً أوروبية لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، تتضمن احتمال نشر قوة طمأنة داخل الأراضي الأوكرانية في حال التوصل إلى هدنة.

يذكر أن الولايات المتحدة لم تبلغ بعد شركاءها الأوروبيين بنتائج اجتماع عُمان بشأن ملف طهران النووي، خصوصاً أن إيران تدرس تقديم مقترح لإبرام اتفاق نووي مؤقت قبل الوصول إلى اتفاق شامل.