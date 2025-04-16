وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي اليوم (الأربعاء)، إلى طهران على رأس وفد فني، وبحسب وكالة «مهر» الإيرانية فإن غروسي سيلتقي خلال الزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.وأجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في سلطنة عُمان السبت الماضي، واتفقتا على استئنافها الأسبوع القادم، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومن المرجح عقد جولة ثانية من المفاوضات (السبت) القادم في روما بوساطة عُمانية أيضاً.في الوقت ذاته، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيجتمع مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو غداً (الخميس)، أثناء زيارته باريس لبحث الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط والمحادثات النووية الإيرانية.وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق اليوم رفضها لـ«تغيير قواعد اللعب»، في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، محذرة من أن ذلك قد يفسر على أنه انعدام للجدية وحسن النية، وأنها لا تزال في وضع اختبار النوايا.وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على منصة «إكس»: إن تغيير قواعد اللعب، يشكل فعلاً غير عادل ومخالفة، محذراً من أن تغييراً كهذا في الدبلوماسية، من شأنه إفشال أي بادرة.وقال بقائي: «أي تغيير يدفع إليه الصقور الذين يفشلون في فهم منطق أو فن عقد الصفقات المعقولة، يخاطرون بإفشال أي بادرة، قد ينظر إلى هذا، على أنه انعدام للجدية، ناهيك عن حسن النية»، مبيناً أن إيران لا تزال في وضع جس النبض.وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت أن مسؤولين أمريكيين سيزورون باريس هذا الأسبوع، فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما اليوم أن روبيو ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف سيزوران فرنسا قريباً.وقالت بريما إنهما سيناقشان بشكل موسع قضايا الشرق الأوسط مع المسؤولين الفرنسيين، وإن كل الموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط ستكون مطروحة.