استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم (الأربعاء)، السفير اللبناني في بغداد علي الحبحاب، للتعبير عن عدم ارتياحها، للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن قوات الحشد الشعبي.وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات الثنائية السفير محمد بحر العلوم، إن الحشد الشعبي جزءُ مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق، موضحاً أن ما صدر عن الرئيس اللبناني من ربط في هذا السياق لم يكن موفقاً.وأضاف: كان الأجدر عدم إقحام العراق في الأزمة الداخلية اللبنانية أو استخدام مؤسسة عراقية رسمية كمثال في هذا السياق، مشيراً إلى حالة من عدم الارتياح سادت العراقيين، لاسيما أن العراق لم يتوانَ عن الوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف.وأعرب بحر العلوم عن أمله في أن يُصحح الرئيس اللبناني هذا التصريح، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤكد احترام خصوصية كل دولة، موضحاً أن السفير اللبناني أكد من جانبه على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان والعراق، وأشار في بيان إلى أنه وعد بنقل موقف وزارة الخارجية العراقية إلى الرئيس اللبناني، والعمل على تصويب ما حصل، بما يسهم في الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها، مبيناً أن لبنان يعوّل على دور العراق في المساهمة في إعادة الإعمار، إلى جانب أشقائه العرب.وكان الرئيس اللبناني في رده على سؤال صحفي بشأن وجود مقترح لاستنساخ تجربة الحشد الشعبي العراقي في حالة «حزب الله» مثلاً، قد قال: «أبداً أبداً، لا حشد شعبيّ ولا وحدة مستقلة داخل الجيش».وأضاف: «لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب «حزب الله»، في الجيش ولا أن يكون وحدةً مستقلة داخل هذا الجيش، ويمكن لعناصر «حزب الله» الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب، مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عدة».